Estudantes lembram vítimas do Cabula em ato contra violência

Cerca de 600 estudantes realizaram, na tarde desde domingo, 5, um ato pelo fim da violência contra a juventude negra e contra a PEC da Maioridade Penal, nas proximidades da Universidade do Estado da Bahia (Uneb). O movimento ainda prestou solidariedade às famílias dos 12 mortos em ação policial no bairro do Cabula, em Salvador, no dia 6 de fevereiro deste ano. Eles desenharam corpos no chão e fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas.

A diretora de combate ao racismo da União Nacional dos Estudantes (UNE), Marcela Ribeiro, que liderava o movimento, falou sobre a importância do ato. "Estamos aqui para pedir o fim do genocídio contra a juventude negra", disse. Marcela ainda ressaltou que o movimento é contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos.

Os estudantes participavam do IV Encontro de Negros, Negras e Cotistas da UNE (Enune), no Campus I da Uneb, com o tema "O Brasil que queremos para a população negra".

