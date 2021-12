Estudantes fecham sala em protesto contra professor na Ufba

Um grupo de alunos protesta nesta quarta-feira, 9, na Faculdade de Comunicação (Facom) da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Eles colocaram cadeiras e mesas bloqueando a entrada da sala onde o professor Fernando Conceição ministraria aula. O docente foi apontado nesta segunda, 7, como sendo machista e homofóbico.

Alguns estudantes divulgaram uma nota de repúdio contra Conceição, reclamando da postura dele em sala de aula. No texto, eles citaram algumas frases supostamente ditas pelo docente, como "livro grosso serve para bater na namorada", "homem só gosta de mulher bonita e não inteligente" e "machismo, racismo e homofobia são opiniões".

Em nota, o professor negou as acusações e destacou que 13 das 30 pessoas que assinam a nota não são alunas dele e, portanto, não poderiam acusá-lo de machismo e homofobia em sala de aula. Diante disso, ele questiona a intenção da nota de repúdio e insinua que a iniciativa tem cunho político.

O docente também explica que costuma discutir temas atuais nas suas salas e que, durante esses debates, pode ter posições diferentes de alguns estudantes, como aconteceu nesta segunda quando ele opinou sobre a maternidade e foi criticado por alguns alunos.

Em conversa com A TARDE nesta terça, 8, Conceição informou que protocolou um ofício no departamento de comunicação e na reitoria da Ufba, argumentando que "a nota é mentirosa, distorcida, preconceituosa e leviana".

O docente também fez críticas à postura adotada pelos estudantes nas aulas e afirmou que sempre foi defensor das minorias. "Terão que provar sobre o que estão me acusando", destacou.

A direção da Facom disse que iria ouvir o docente e verificar com a Reitoria da Ufba qual medida poderia ser tomada. A reportagem de A TARDE entrou em contato com a diretoria da instituição novamente nesta quarta, mas o diretor em exercício, Fábio Sadao, não foi localizado para comentar o novo protesto dos estudantes, já que está dando aula.

Segundo os manifestantes, Sadao conversou com eles hoje e disse que foi aberta sindicância para apurar o caso e reiterou que a direção é contra qualquer tipo de discriminacao, opressão ou assédio.

Nesta terça, no entanto, ele disse que, no dia 10, haverá reunião com a ouvidoria, e o advogado da Ufba estará presente para orientar os procedimentos institucionais cabíveis. "Estamos tentando esclarecer ao máximo e ver de que forma mais justa podemos resolver a questão. A acusação será investigada", garantiu Sadao.

