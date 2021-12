Estudantes fazem passeata contra aumento da tarifa de ônibus de Salvador

Um grupo de estudantes protestou na tarde desta segunda-feira, 9, contra a possibilidade do aumento da tarifa do transporte público de Salvador. Integrantes de diversos movimentos estudantis participaram da manifestação. Eles se concentraram em frente ao prédio da Biblioteca Central, no bairro dos Barris, e seguiram em passeata até a Estação da Lapa.

Em contato com o Grupo A TARDE, a presidente da União dos Estudantes da Bahia (UEB), Layane Cotrim, falou que o aumento não tem justificativa, ainda mais que a mesma não houve nenhum tipo de contato com a população. Nos bastidores, a estimativa é que o valor passe de R$ 4,00 para R$ 4,20.

"Nós marcamos essa mobilização por que achamos injustificável esse aumento da passagem, isso é algo que não é dialogado com a população. Não houve melhoria na qualidade do transporte. Queremos debater isso, esse reajuste ou não ajuste de modo que caiba no bolso do trabalhador e do estudante. Escolhemos esse lugar e esse horário, porque achamos que isso precisa ser construído por todos. A prefeitura não pode simplesmente aumentar esse valor sem conversar com os utilitários desse serviço"

A vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Débora Nepomuceno, alegou que as críticas não ficam somente no valor em si, mas sim na falta de comprometimento das gestões municipais com as propostas que haviam sido feitas como forma de melhoria do transporte público.

"Estamos em uma situação onde quase todos os transportes públicos são sucateados. É muito importante que a população entenda que não é somente pelos 20 centavos, são também as propostas feitas que não foram cumpridas e quem sofre com isso é o trabalhador. Existe aquela campanha de que domingo é meia, mas eles reduzem a frota e pessoas que moram em bairros mais distantes, como subúrbio ou Cajazeiras, não tem condições de ter acesso a um espaço cultural porque a partir de 22h não tem transporte público no centro, por exemplo", declarou.

De acordo com a vice-líder do movimento, outra pauta que precisa ser bastante debatida é com relação ao passe livre dos estudantes. "Nós defendemos veementemente a importância dessa gratuidade, uma vez que sabemos que a maioria dos jovens não tem trabalho e depende dos pais para ir às escolas, sendo que muitas não encontram vagas em instituições dos seus bairros. Então essa logística tem que ser pensada e voltada para uma forma que contemple toda a população de Salvador".

Além da Ubes e UEB, movimentos como a União da Juventude Socialista (UJS), Associação Baiana de Estudantes Secundarista (Abes) e Tranca Rua também estiveram presentes no ato, que se estendeu até a Lapa, onde houve bloqueio do acesso à estação de ônibus. Apesar da concentração, os coletivos seguiram o seu itinerário.

A mobilização tinha uma expectativa de grande adesão por parte da população trabalhadora e estudantil. No entanto, em questão do mal tempo que tomou conta da capital baiana nesta segunda, o movimento terminou sendo bastante reduzido, com cerca de 30 pessoas presentes.

*Sob supervisão do editor Nelson Luis

