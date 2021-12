Estudantes fardados são suspeitos de arrastão na Pituba

Dez adolescentes com uniforme de escola pública estadual, incluindo meninas, foram apreendidos no início da tarde desta terça-feira, 29, sob suspeita de terem feito um arrastão para furtar celulares em frente ao Colégio Militar, entre a Rua das Hortênsias e a Avenida Paulo VI, no bairro da Pituba, em Salvador. Dois homens foram presos na ação.

Segundo informações do tenente Sérgio S. Santos, da 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), entre os envolvidos estavam estudantes dos colégios Estadual Raphael Serravalle e Professor Nogueira Passos, ambos na Pituba.

De acordo com informações da Delegacia do Adolescente Infrator (DAI), os adolescentes prestaram depoimento e os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes. A polícia também informou que não foram encontradas armas com o grupo.

