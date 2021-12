Estudantes em greve impedem colegas de terem aula na Ufba

Alunos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) entraram em conflito, na quarta-feira, 3, após um grupo ter impedido colegas e professores de entrarem nas salas do Pavilhão de Aulas da Federação I (PAF I), no campus de Ondina.



A confusão advém da deflagração de greve dos docentes, deflagrada no dia 28 de maio, e dos estudantes, anteontem.



Segundo o estudante de engenharia civil Matheus Almeida, de 20 anos, algumas questões "não ficaram claras" durante a assembleia do corpo estudantil.



"Eu estive na assembleia e votei a favor da greve dos estudantes, mas algumas coisas não ficaram claras. Por exemplo, ninguém disse que alunos e professores que quisessem manter as aulas normalmente seriam barrados. Assim como eu, muitas pessoas chegaram aqui hoje e foram surpreendidos com esse piquete", argumentou o discente.



Para o professor Carlos Zacarias, que esteve no local para "apaziguar" a situação, conflitos como este estão propensos a surgir sempre que as discussões forem feitas em ambientes "não legítimos".



O docente classificou de "desrespeitosa" a conduta dos professores que tentaram ministrar aula, mesmo após o decreto de greve.



"É difícil haver um movimento consensual, mas é preciso entender que em uma democracia o que é determinado pela maioria precisa ser seguido e respeitado pelos outros", afirmou.



De acordo com Filipe Baqueiro, 25, aluno de sociologia, "o piquete é um ato legítimo pois, uma vez a greve decretada, não deve haver atividades curriculares que venham prejudicar aqueles que aderiram ao movimento". Além disso, o estudante afirma que esta é uma forma de evitar que os professores que não aderiram à greve assediem os alunos que aderiram ao movimento.



Assembleia



Os estudantes da Ufba deflagraram greve na última terça-feira, em uma assembleia realizada com a presença de pouco mais de 2.100 presentes.

Segundo a coordenadora do Diretório Central dos e das Estudantes (DCE/Ufba), Lorena Pacheco, a greve é um "ato político, pautado basicamente na democracia universitária".



Os estudantes pedem " infraestrutura para uma universidade pública e de qualidade com orçamento participativo", disse Lorena.



"Entendemos que este é um momento em que é preciso unificar as instâncias que compõem a universidade. Além de sermos solidários às causas dos trabalhadores terceirizados e dos professores, estamos brigando pelo direito à educação de qualidade", argumentou a dirigente estudantil.



De acordo com Lorena, uma nova assembleia deverá ser feita na próxima quarta-feira para definição das pautas gerais e as atividades que virão a ser realizadas durante o período grevista. O local e o horário ainda serão definidos.

