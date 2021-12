Estudantes e professores de universidades estaduais realizam protesto em Salvador

Estudantes e professores de universidades estaduais se concentraram na manhã desta quinta-feira, 11, para realizar um protesto em apoio a greve que ocorre desde esta terça-feira, 9. O grupo segue em direção a avenida Tancredo Neves.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), existe uma viatura no local acompanhando o ato. O trânsito se encontra com fluxo tranquilo. Segundo informações da Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), agentes da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão no local.

adblock ativo