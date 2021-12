Estudantes e professores de escola protestam contra fechamento de turmas

Dezenas de estudantes, professores e funcionários do Colégio Estadual Professora Leila Rubens Fonseca, em Mussurunga, protestaram na manhã desta terça-feira, 27, na avenida Paralela, em Salvador. Os participantes saíram da sede da escola, que atende ao ensino fundamental II e ensino médio, e seguiram em direção à avenida, congestionando a via.

Segundo uma professora que participou do ato e que preferiu não ser identificada, o motivo da manifestação é o possivel fechamento de turmas da unidade no turno vespertino, anunciado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC).

"Nossa escola está ameaçada pelo fechamento do turno da tarde e a redução de turmas, que foi informado pela SEC ao nosso diretor. Agora está acontecendo um encontro entre representantes da escola e da secretaria, onde serão apresentadas as nossas reivindicações", explica a docente.

⚠️Encerrada a manifestação nas imediações da Estação Mussurunga. #Trânsito ainda lento no sentido rodoviária. Foto: SSP - BA pic.twitter.com/1NhkdPcSUD — Transalvador (@Transalvador1) 27 de novembro de 2018

O protesto acontece em um semáforo da avenida, na altura do Setor I de Mussurunga. Os manifestantes permaneceram no local até por volta de 11h30. Com o término do protesto, o trânsito foi liberado.

Participantes levaram cartazes e apitos para a avenida Paralela

Ato na SEC

Nesta segunda, 26, outro protesto foi realizado por professores e estudantes em frente ao prédio da SEC, no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Em nota, a secretaria de Educação informou ao Portal A TARDE que avalia transferir estudantes do 8º e 9º anos do turno vespertino para o matutino, devido à baixa demanda de matrículas. Aqueles que preferirem continuar pela tarde, podem se matricular em outras escolas da região.

Confira a nota na íntegra:

"Em relação ao Colégio Estadual Professora Leila Rubens Fonseca, a Secretaria da Educação do Estado da Bahia informa que, devido à baixa demanda de matrícula, a Secretaria avalia transferir os estudantes do 8º ano e 9º ano do Ensino Fundamental, do turno vespertino, para o matutino, a partir do ano letivo de 2019.

Caso prefiram estudar no turno vespertino, os estudantes poderão se matricular nos Colégios Estaduais Raul Sá, Padre Palmeira, Pinto de Aguiar e Centro Estadual de Educação Profissional Newton Sucupira, localizados próximos ao Colégio Estadual Professora Leila Rubens Fonseca."

Manifestantes utilizam faixas e cartazes para protestar contra redução de turmas

Estudantes partiram em caminhada da sede da escola até a Paralela

adblock ativo