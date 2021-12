Estudantes do IFBA realizaram protestos contra a PEC 241 em frente à instituição no Barbalho

Um grupo com cerca de 250 estudantes protestou em frente ao Instituto Federal da Bahia (IFBA), na tarde desta sexta-feira, 4, no bairro do Barbalho, em Salvador, contra a aprovação da PEC 241. A ação ocupou a rua Emídio dos Santos, desde às 12h e deixou o trânsito congestionado na região, por cerca de quatro horas.

Os estudantes decidiram não conceder entrevistas.

PEC

A Proposta de Emenda Constitucional de número 241, propõe um limite anual de despesas públicas, tendo validade de vinte anos, começando a contar de 2017. A PEC consiste em manter como teto o valor gasto no ano anterior corrigido pela inflação acumulada nesses doze meses, medida pelo indicador IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

IFBA

Em nota, o IFBA informou sobre a realização das provas do ENEM no campus e esclareceu as manifestações realizadas:

"Quanto à prova do ENEM no campus Salvador, no Barbalho, está prevista aplicação do exame. Mas sobre sua aplicação ou não, de fato, vocês precisam procurar o INEP. A decisão cabe ao INEP e sua operacionalização, também.

Sobre o movimento: A reitoria tem acompanhado o movimento*, orientando as direções dos campi a estabelecer diálogo permanente com os estudantes, buscando compatibilizar os eventos organizados pelo movimento e as atividades escolares, inclusive aulas, seminários dentre outras iniciativas.

Segundo Anilson Cerqueira Gomes, reitor em exercício: “A instituição não pode impedir que qualquer cidadão, incluindo seus alunos e servidores, realizem formas democráticas e pacíficas de protesto. Compreendemos que passamos por um momento muito difícil no Brasil, em que alguns direitos dos trabalhadores têm sido ameaçados. Para além disso, a proposta da PEC 241 indica, fatalmente, dificuldades na manutenção de projetos importantes sobretudo nas áreas de educação e saúde e isso faz com que os brasileiros tenham preocupação com o futuro do país.”."

IFB