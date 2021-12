Estudantes devem revalidar SalvadorCard; créditos expiram no dia 31 de março

Os estudantes que utilizam o cartão de meia passagem em Salvador devem ficar atentos ao prazo de validade do período referente a 2017, que expira no dia 31 de março. A revalidação para 2018 começou no dia 1º de fevereiro e pode ser feita durante todo o ano, nos postos SalvadorCard Lapa e Comércio.

O benefício é válido para estudantes matriculados em unidades de ensino da capital baiana, que devem comparecer a um posto com o RG (carteira de identidade) e o comprovante de matrícula. A taxa é de R$ 7,40, valor equivalente a duas tarifas de ônibus.

A maioria das instituições já atualizou o cadastro de estudantes, mas é recomendável que o aluno consulte o site do SalvadorCard para se certificar de que está apto, antes de se dirigir ao posto para a revalidação.

Caso não esteja apto, o estudante deve procurar a secretaria do estabelecimento de ensino em que está matriculado e solicitar sua regularização.

Segundo a Associação das Empresas de Transporte de Salvador (Integra), 250 mil cartões foram revalidados. Outras informações podem ser obtidas no site do SalvadorCard.

