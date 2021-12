Estudantes de Salvador criam peças para pessoas com mobilidade reduzida

Com o objetivo de criar uma marca para pessoas com mobilidade reduzida os estudantes de Design de Moda, da Universidade salvador (UNIFACS), Vitória Souto, Verena Crosey e Fábio Santos, criaram peças pensadas para pessoas com deficiências físicas. A ideia propõe uma moda mais inclusiva, pensadas na praticidade, conforto, ergonomia e beleza.

As peças foram criadas com o intuito de evitar possíveis desconfortos em seus usuários e desenhadas de acordo com as dificuldades de Vitória, que também tem a deficiência. Por isso, os estudantes pretendem realizar mais estudos e pesquisas referentes à ergonomia, conforto e funcionalidade das peças para depois lançá-las no mercado.

Entre os destaques das peças, está o uso de aviamentos, zíperes e feches mais práticos, tecidos que não amassem com facilidade e que não causem irritações na pele.

