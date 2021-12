Estudantes de colégio estadual são assaltados no Costa Azul

Três estudantes do Colégio Estadual Thales de Azevedo, no Costa Azul, em Salvador, tiveram os celulares roubados durante um assalto ocorrido na manhã desta quarta-feira, 22, por volta das 7h30. Segundo alguns alunos, o roubo ocorreu na parte internada da unidade de ensino. A Polícia Militar, no entanto, aconteceu nas proximidades do colégio. Ninguém ficou ferido na ação criminosa.

Conforme a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), a direção do colégio acionou a Ronda Escolar e os responsáveis pelos estudantes, que foram orientados a registrar ocorrência. Segundo a polícia, militares da 39ª Companhia Independente da Polícia Militar (39ª CIPM) realizam rondas na região, mas o suspeito ainda não foi localizado.

