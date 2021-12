Alunos do Colégio Estadual Manoel Devoto realizam na manhã desta quarta-feira, 10, uma manifestação na rua Oswaldo Cruz, próximo ao Bompreço, no Rio Vermelho. Os estudantes cobram melhorias de infraestrutura, alimentação, fardamento e verba para melhorar a situação da escola.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), viaturas da Polícia Militar e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) estão no local. Segundo informações da Polícia Militar, ao menos 150 estudantes participam do ato, que é pacífico.

Em contato com o Portal A TARDE, a Secretaria da Educação Bahia (SEC) informou que em 2018 a unidade escolar passou por obras de reparo e diante do novo vazamento do telhado, a empresa responsável pelo serviço, que ainda estava na garantia, foi acionada para refazer a manutenção.

A SEC também informou que está cumprindo os trâmites para execução dos serviços necessários para iniciar a manutenção da unidade escolar ainda em abril.

Estudantes de colégio estadual fazem manifestação no Rio Vermelho | Foto: Divulgação/ATarde

