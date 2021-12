Estudantes da Unime protestam contra falta de clínica

Cerca de 250 estudantes do curso de Odontologia da Unime realizaram uma manifestação na manhã desta quarta-feira, 2, para reivindicar o funcionamento da clínica universitária no campus da avenida Paralela.

A ação começou às 8h, quando os estudantes bloquearam o acesso à faculdade, impedindo a entrada dos alunos de outros cursos.

De acordo com um estudante do curso, que não quis ser identificado, os alunos já assistiram a todas as aulas teóricas programadas até junho, porque não podem realizar atividades práticas sem a clínica.

Segundo ele, até o primeiro semestre do ano passado, as clínicas do campus de Lauro de Freitas atendiam todas as demandas e, por isso, ficaram superlotadas.

"Antigamente, havia um prédio da Unime no Imbuí. O novo prédio, contrsuído atrás do [supermercado] Extra, já deveria vir com a clínica pronta, em junho de 2013. O primeiro prazo para a conclusão foi 10 de fevereiro, que até hoje não foi cumprido", afirma o estudante.

Durante uma reunião na tarde desta terça-feira, 1º, a coordenação do curso divulgou um novo prazo para a conclusão da obra, no final da próxima semana.

Para evitar a realização do protesto, o aluno explica que a coordenação chegou a ameaçar os estudantes caso fosse realizada a manifestação. "Eles disseram que a gente ia 'queimar' a imagem da faculdade e deveria evitar os protestos para não se prejudicar", revela.

A assessoria da Unime enviou nesta quinta-feira, 3, nota sobre o incidente de quarta-feira, 2. Veja a íntegra:

"NOTA DE ESCLARECIMENTO

Em resposta a matéria publicada ontem, 2 de abril, pela Mobi A Tarde, a UNIME esclarece que considera legítimo o direito à manifestação pacífica. A instituição destaca que para garantir mais comodidade e qualidade de ensino aos seus alunos, decidiu implementar na unidade uma clínica completa para o curso de Odontologia. Antes, os acadêmicos realizavam suas aulas práticas na Unime em Lauro de Freitas, por meio de um termo de Cooperação Técnica. Os alunos foram informados e estão cientes de todo o processo de mudança e das adequações da obra, inclusive participando da concepção do projeto.



A instituição ainda informa que a inauguração da clínica está confirmada para o dia 7 de abril, próxima segunda-feira. A mudança não causou prejuízo ou atraso na aprendizagem dos alunos, já que a antecipação das aulas teóricas permitirá que o atendimento aos pacientes seja realizado de maneira correta, com todas as orientações e cuidados necessários.



Comprometida com a transparência das informações, a instituição salienta que o evento de ontem contou com 25 alunos e não com 250. A UNIME coloca-se à disposição dos alunos para dúvidas adicionais e está aberta para receber sugestões com o intuito de possibilitar mais melhorias para o campus."

