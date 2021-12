Estudantes da Unime fazem protesto contra falta de segurança

Estudantes da União Metropolitana de Educação e Cultura (Unime) fizeram um protesto na noite desta quarta-feira, 6, em frente ao Campus da instituição na Paralela, em Salvador. Com apitos e palavras de ordem, os alunos reclamaram da falta de segurança no local. Unidades da Polícia Militar acompanharam a manifestação, que, segundo os próprios estudantes, foi pacífica.

Conforme os alunos, por conta do protesto, não teve aula na instituição nesta noite. A mobilização, segundo os manifestantes, que conta também com o apoio dos alunos do campus do Imbuí, reúne estudantes dos cursos de pedagogia, serviços sociais, jornalismo, contabilidade e educação física.

O aluno Ricardo Santos, de 28 anos, do sétimo semestre do curso de jornalismo, informou que vários alunos já foram assaltados no local. "Não tem segurança no trajeto para a faculdade, sobretudo da Avenida Paralela até o portão de entrada da instituição. Temos que passar por uma rua cuja iluminação é precária. Vários alunas já foram assaltadas", afirma.

"Com relação à falta de segurança dentro do campus, queremos um posicionamento da instituição, que oferece um corpo de segurança insuficiente. Já a segurança fora da faculdade depende do estado, que também deve se pronunciar. A PM já falou com a gente, mas a instituição não se pronunciou e fechou os portões", disse Ricardo.

A estudante Débora Mota, 28, do curso de administração, disse que nunca foi assaltada, mas que conhece muitos estudantes que já foram alvos de criminosos. "Só essa semana já foram quatro assaltos, todos a mão armada. Além disso, na faculdade, entra quem quiser. Qualquer um pode entrar e assaltar os alunos dentro do campus. A gente paga caro, mas mesmo assim eles nos deixam a ver navios".

A reportagem tentou entrar em contato com a Unime do campus da Paralela, mas as ligações não foram atendidas.

