Estudantes da Ufba são assaltados no ponto de ônibus de Ondina

Alguns estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) foram assaltados na noite desta quinta-feira, 25, em um ponto de ônibus na avenida Adhemar de Barros, em Ondina. O crime ocorreu por volta das 18h50.

Segundo o Centro Integrado de Comunicações (Cicom), um carro, não identificado, de cor escura, parou no local, quando quatro homens desceram e anunciaram o assalto. O grupo seguiu sentido à av. Garibaldi. Até o momento, ninguém foi preso.

Por meio do grupo do Facebook, estudantes da universidade reclamam constantemente de assaltos nos pontos de Ondina, São Lázaro e no Canela.

Algumas das postagens dos estudantes no grupo da Universidade (Foto: Reprodução)

