Estudantes da Ufba protestam e restaurante reabre dia 4

Estudantes da UFBA conseguiram, após reunião do Conselho Universitário, a promessa de reabertura do Restaurante Universitário (R.U) para o dia 4 de novembro. A unidade está em reforma desde o período de férias, em setembro, e seria entregue inicialmente no dia 21 de outubro, conforme aviso divulgado para os alunos.

Na tarde desta sexta-feira, 25, os estudantes realizaram uma caminhada da Rua Padre Feijó em direção à reitoria da Universidade, em protesto contra a demora na reabertura do R.U e a falta de professores no curso de Serviço Social.

De acordo com Thadeu Hemida, estudante de Ciências Sociais e membro da União dos Estudantes da Bahia (UEB), o atraso teria acontecido por algum problema no controle de qualidade da água. "Foi o que passaram para nós".

O protesto também aconteceu em decorrência da regulamentação da comissão da verdade na Ufba, implantada nesta sexta, que vai investigar o envolvimento da instituição com a ditadura militar. "Os estudantes estão aproveitando o momento democrático", disse.

Em relação a falta de professores no curso de Serviço Social, o pró-reitor de Ensino e Graduação da Ufba, Ricardo Miranda, informou que na Administração Central da Universidade não há nenhum registro de pedido por professor.

