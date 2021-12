Estudantes da Ufba protestam contra a falta de segurança nos campi

Os estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba) fizeram nesta terça-feira, 29, um ato contra a falta de segurança nos campi. Eles estão em frente à biblioteca da universidade, no bairro da Ondina, em Salvador.

Reunidos com cartazes com mensagens de protesto como "Vamos prevenir ou remediar?" e "Segurança na Ufba já! #AssaltoUfba", os estudantes recolheram assinaturas em um abaixo assinado que deve ser enviado ao Conselho Universitário da Ufba, o Consuni, para que sejam tomadas providências sobre a situação.

O protesto estava sendo divulgado desde a semana anterior, nas redes sociais, promovendo o encontro e com relatos de indignação com relação à falta de segurança que estão sendo expostos. "Estamos cansados da insegurança que reina solta nos nossos campi e arredores. Todo dia tem algum relato de assalto ou dentro dos campi ou nas imediações. As únicas providências que a Reitoria toma são: cortar o mato (como se isso fosse resolver alguma coisa), aumentar a iluminação e retirar o caixa eletrônico da Poli. CHEGA DE PALHAÇADA!" relatam os alunos na rede social.

adblock ativo