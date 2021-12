Estudantes da rede estadual de ensino voltam às aulas

O ano letivo começou, nesta segunda-feira, 7, para mais de um milhão de alunos em 1.550 escolas da rede estadual de ensino. Em duas das instituições públicas mais tradicionais de Salvador, o Colégio Estadual Odorico Tavares, no Corredor da Vitória, e o Mário Augusto Teixeira de Freitas, em Nazaré, os estudantes se reuniram no início da manhã e falaram das expectativas com a volta às salas de aula.

Aluna do 3º ano do Ensino Médio, Nívea Santana, de 18 anos, volta ao Odorico Tavares e espera ansiosa pelo início das aulas. "Espero que tenha aula logo no primeiro dia, para que não termine muito tarde, como aconteceu no ano passado", disse.

Veterana na escola, Nívea cobra também melhorias na estrutura do lugar. "A estrutura da escola é boa, mas as salas são muito quentes. No ano passado, precisávamos de reforma, espero que este ano tenham colocado pelo menos ventiladores”, afirmou. Já a garota Gabriela Ribeiro, de 16 anos, é caloura no colégio. "Estou repetindo o 2º ano e espero passar logo", conta a estudante, que diz conhecer apenas três pessoas na escola nova.

Morador do Subúrbio Ferroviário, Fernando Damasceno, de 15 anos, foi à escola Odorico Tavares nesta manhã pela primeira vez acompanhado da mãe, Lucinete, e do irmão mais novo. “Antes, ele estudava em uma escola particular. Já que iria mudar, decidi colocar ele aqui porque é um dos melhores colégios públicos de Salvador”, disse a mãe do menino, que precisa sair de casa às 5h40 para chegar a tempo na aula.

Mais novas, as amigas Júlia Bispo, Caroline Pinto e Fernanda Praga, todas de 14 anos, ainda estão um pouco assustadas com a mudança para o Colégio Mário Augusto Teixeira de Freitas. Vindas de uma escola menor, as meninas estranharam a quantidade de alunos reunidos no pátio do colégio. Não é este o caso de Crícia Silva, também de 14 anos. “Estou ansiosa para conhecer novas pessoas”, disse, animada.

Trânsito – De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), não foram registrados grandes engarrafamentos na cidade por conta do retorno às aulas, mas alguns pontos de lentidão chamaram a atenção nas Avenidas ACM, Tancredo Neves e na Lucaia.

Ainda segundo a Transalvador, um ônibus quebrado na Avenida Paralela, sentido rodoviária, também deixa o trânsito lento no local. Por volta das 7h, dois acidentes na Avenida Paralela, sentido Centro, entre a Unijorge e o parque aquático Wet'n Wild, deixaram o trânsito intenso na região. Ninguém ficou ferido.



No retorno para a capital a partir de Mar Grande, a volta às aulas também deixa o movimento de lanchas intenso. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), o fluxo começou a ficar intenso às 4h30 desta segunda-feira, com 13 lanchas saindo a cada 15 minutos. A previsão é de que o movimento permaneça intenso até às 11h.



*Com redação de Clarissa Pacheco, do A Tarde On Line

