Estudantes da Católica protestam na Av. Pinto de Aguiar

Estudantes da Universidade Católica de Salvador (Ucsal), em Pituaçu, fecham parte da Avenida Pinto de Aguiar, nesta sexta-feria, 20. Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalavdor), os estudantes cobram mais segurança na região.

Ainda segundo a Transalvador os manifestantes deixam apenas uma via liberada no sentido orla, enquanto no sentido Paralela a via está liberada. Uma viatura do órgão de trânsito já está no local auxiliando os mostoristas que passam pelo local.



A Transalavdor informa que o protesto não causa congestionamento no trânsito.

