Estudantes bloqueiam pista em protesto por falta de merenda

Alunos do ensino médio do Colégio Estadual Polivalente San Diego, em Salvador, fecham os dois sentidos da rua direta do Uruguai, na manhã quinta-feira, 7.

Os estudantes reclamam da falta de merenda na instituição. Eles ainda alegam problemas de infraestrutura, como falta de limpeza, de energia elétrica e ventiladores quebrados. Outra acusação é que no colégio teria sido encontrado focos de dengue.

O protesto foi iniciado por volta das 10h30. Minutos depois, uma comissão formada por alunos do 3º ano, juntamente com pais de alguns estudantes, se reuniu com diretores da escola na base de segurança comunitária, que fica ao lado do colégio, para tratar sobre a situação

Mesmo com a reunião, a maioria dos estudantes ainda ocupava os dois sentidos da pista até as 11h. Policiais militares estão no local.

A Secretaria de Educação (SEC) informou por meio de nota que as denúncias de problemas na infraestrutura e de focos do mosquito Aedes aegypti não procedem. "A unidade escolar é vistoriada periodicamente pelos agentes de endemias que instalaram base na unidade escolar", informa a nota.

Ainda de acordo com a secretaria, não há falta de gêneros alimentícios. A SEC informou ainda que já notificou oficialmente a empresa responsável pela contratação das merendeiras para regularizar os pagamentos dos seus funcionários.

