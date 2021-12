Estudantes bloqueiam Dique em protesto contra aumento de tarifa de ônibus

Estudantes do movimento "Exu Tranca Ruas" ou "Revolta do Buzu 2011" bloquearam o trânsito na região do Dique do Tororó, nesta quinta-feira, 10, durante cerca de 1h15, em protesto contra o reajuste da tarifa de ônibus, que no mês de janeiro passou de R$ 2,30 para R$ 2,50. Em seguida, os estudantes ocuparam a Estação da Lapa e a manifestação durou até 13h40.

Durante a manifestação pela manhã, o grupo fechou a pista a cada cinco minutos, liberando a passagem dos carros em seguida. Os ônibus, no entanto, só puderam passar após o fim do protesto. Diferentemente do que aconteceu em mobilizações anteriores, populares reclamaram da ação dos estudantes e demonstraram insatisfação.

"Isso é uma falta de respeito, fui pego de surpresa. Não vai adiantar nada e a reivindicação não é válida", reclamou o motorista rodoviário Gilberto Alves, que estava em carro próprio, preso no congestionamento.

Várias pessoas resolveram descer dos ônibus e seguir a pé. Algumas consideravam o movimento justo, mas discordavam da ação no Dique dizendo que os estudantes deveriam protestar em frente à prefeitura de Salvador.

Um motorista mais exaltado saiu do carro e partiu para cima dos estudantes para liberar a rua criando um pequeno tumulto. Somente após a confusão iniciada, policiais interferiram, mas não abordaram o motorista e foram em direção de um estudante, a quem pediram documentação.

Alguns estudantes foram contrários à liberação da via, mas prevaleceu a disposição de bloquear a pista em intervalos regulares. A Transalvador desviou o trânsito na altura da Fonte Nova e orientou os carros a seguir pelo Vale do Ogunjá.

Aos gritos de "aha, uhu, hoje o Dique é nosso", "João Henrique é ladrão" e "R$ 2,50 é o dinheiro do pão", os estudantes reivindicaram a redução da tarifa do transporte coletivo, congelamento do valor em R$ 2,30 por dois anos, ônibus nas ruas por 24 horas e abertura de discussão para avaliação do valor cobrado pelo serviço.

No local, duas viaturas da PM acompanharam a mobilização que estava prevista para acontecer, inicialmente, no Campo Grande. Mas, segundo Ruan Philippe Marques, diretor de Grêmios da Associação de Grêmios e Estudantes de Salvador (AGES), foi necessário mudar o percurso pela reduzida quantidade de estudantes, cerca de 50. "Vamos nos mobilizar para uma nova manifestação, na próxima terça-feira [15]", disse o rapaz.

Local e horário do próximo protesto devem ser definidos em assembleia que acontece na tarde de hoje, a partir das 15h, no Colégio Central, em Nazaré. A ideia é mobilizar para o próximo evento entre 300 e 400 jovens.

A reportagem do A Tarde On Line entrou em contato com a Secretaria de Transportes e Infraestrutura de Salvador (Setin) para verificar qual o posicionamento da pasta com relação aos protestos dos estudantes.

Por meio da assessoria, o órgão informou que a decisão sobre o reajuste foi tomada há mais de um mês e a Setin já deu todas as explicações sobre o caso, não devendo, portanto, se posicionar novamente sobre o assunto.

De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Infraestrutura (Setin), o reajuste da tarifa de ônibus é calculado com base no resultado de planilhas de custos de operação e atendimento ao serviço, comprovado no ano anterior. Em declarações anteriores, a assessoria de imprensa da Setin justificou o reajuste determinado pela prefeitura como absolutamente necessário.

* Com redação de Giovanna Castro, A Tarde On Line

