Estudantes baianos são selecionados para intercâmbio nos EUA

Com o objetivo de valorizar estudantes brasileiros da rede pública de ensino, a 16ª edição do programa Jovens Embaixadores reúne, este ano, quatro estudantes da rede estadual de ensino da Bahia para participar do intercâmbio cultural, na cidade de Washington, nos Estados Unidos (EUA).

Foram contemplados pelo programa os baianos Isaías Sales, 17, e Lucca Lucciola Cassola, 17, ambos do Colégio Estadual Raphael Serravalle, em Salvador; Pedro José Ferreira, 17, do Colégio Estadual Thales de Azevedo, em Salvador; e Juan Carlos da Silva, 16, do Colégio Estadual Vilobaldo Campos, da cidade de Boquira (a 651Km da capital).

A partir de janeiro do próximo ano, os estudantes embarcam para os Estados Unidos junto com mais 46 candidatos oriundos de escolas públicas de todo o Brasil, gratuitamente, para viverem, durante três semanas, a troca de experiências.

Após passarem pela capital dos EUA, os contemplados serão divididos em grupos e irão embarcar numa viagem para diferentes cidades americanas, onde serão hospedados em casas de famílias voluntárias inscritas no programa.

Durante a estadia na cidade americana, os alunos vão participar de reuniões com autoridades do governo, líderes de ONGs, além de participar de atividades de voluntariado. No final da viagem, eles deverão apresentar um plano de ação na área de justiça social, que será implementado nas comunidades de origem.

Conforme a coordenadora da Juventude da parte Secretária da Educação do Estado da Bahia (SEC), Helaine Souza, a avaliação dos alunos começa desde as notas. É preciso, também, ter um bom comportamento na comunidade escolar e exercer algum tipo de trabalho voluntário, além de comprovar que são de baixa renda.

"O programa permite que os alunos tenham uma experiência que vai além da vivência cultural. A cada ano nos emocionamos quando visitamos as casas dos candidatos. Muitos vivem em comunidades carentes e, mesmo com limitações, apresentam histórias de vida incríveis", contou.

Expectativa

Amante do empreendedorismo e admirador do empresário e magnata americano no setor da informática Steven Paul Jobs, o estudante Pedro José avalia a oportunidade como "uma grande conquista".

"Além de conhecer novas pessoas, é uma experiência importante para meu desenvolvimento. Aprender tendo acesso à uma cultura diferente me faz refletir que, com esforço, todos nós somos capazes de alcançar todos os nossos sonhos", comemorou.

O bom nível de domínio do inglês levou Isaías Sales a realizar trabalho voluntário na escola em que estuda. O jovem oferece aulas do idioma para outros colegas e, por causa disto, foi selecionado para o programa.

"Quero aprender mais a como dar continuidade ao meu trabalho e ensinar a outros jovens a fazer o mesmo que eu", disse o jovem.

*Sob supervisão da jornalista Hilcélia Falcão

