Estudantes baianos fazem 'vaquinha' para participar de premiação na Argentina

Estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), Universidade do Estado da Bahia (Uneb), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) e do Centro Universitário UNICNEC estão promovendo uma "vaquinha" virtual para participarem do Prêmio Internacional de Extensão Universitária em Arquitetura e Urbanismo (Prêmio Arquisur). O evento acontece nos dias 6,7 e 8 de setembro na Universidad Nacional de San Juan, na Argentina.

Eles estão entre os finalistas do Arquisur por conta da criação do "Ciclo de Oficinas PDDU e eu com isso?", que visa ampliar a participação dos jovens de escolas públicas na discussão e elaboração da política urbana em Salvador. A premiação é um reconhecimento ao desempenho e trabalho acadêmicos dos universitários.

No entanto, de acordo com Igor Bunchaft, 22 anos, estudante de Arquitetura e Urbanismo da Ufba e membro da ação, apenas os dois estudantes vinculados ao Ifba, que são Ednaldo Tavares, de licenciatura em física e Adriane Gonzaga, do curso técnico em edificações integrado ao ensino médio, conseguiram apoio da instituição para participar do evento, até o momento.

Ele ainda conta que a iniciativa, para a arrecadação de fundos, partiu em virtude da proximidade do evento, dos cortes na educação superior pública e para permitir que os estudantes da Ufba e da Uneb também estejam presentes no congresso.

“A gente tinha pedido um apoio formal à Ufba, só que não foi aceito. Mas, antes de ter essa resposta, nós já tínhamos feito a vaquinha, porque mesmo se fosse aceito, o valor que a Ufba daria não ia ser o bastante e, para isso, resolvemos passar o livro de ouro e criar a vaquinha virtual para conseguirmos participar do evento, que terá diversas atividades entre estudantes e profissionais de arquitetura e urbanismo de toda a América do Sul”, contou ele, ao Portal A TARDE, nesta quarta-feira, 30.

Segundo Igor, o objetivo da campanha é arrecadar R$ 7 mil, para que quatro dos envolvidos no projeto possam viajar para a Argentina. Mas, eles só conseguiram arrecadar cerca de R$ 3.600, valor que cobre apenas as passagens de duas pessoas sem custos de estadia.

Davi Carlos, outro membro do projeto e estudante de Urbanismo da Uneb, declarou ao Portal A ATARDE que "participar da premiação Arquisur é extremamente importante para a nossa formação como urbanistas, já que poderemos trocar experiências com outros profissionais e estudantes da mesma área. Porém, devido aos cortes federais e estaduais, a Uneb não tem recursos para poder ajudar na minha ida ao congresso. Por isso, a importância dessa vaquinha e do livro de ouro para poder financiar a minha estadia e de mais três participantes", desabafou o estudante.

Ao todo, nove estudantes fazem parte do projeto "Ciclo de Oficinas PDDU e eu com isso?". São eles: Adriane Gonzaga, Davi Carlos, Deise Lima, Ednaldo Silva, Ed Santana, Gabriel Gomes, Igor Bunchaft, Samuel Santos e Thiago Pereira. Eles contaram com a orientação do professor e urbanista João Pena, além de outros educadores e parceiros do Ifba, como Almir Filho, Gina Marocci e Severiano Joseh.

Aos interessados em ajudar com a campanha, as doações podem ser realizadas até a próxima segunda-feira, dia 4, por meio do site da "vaquinha" virtual, criado por eles.

Livro de ouro criado pelos estudantes para arrecadação de fundos (Foto: Reprodução | Facebook)

Prêmio Arquisur

Organizado pela Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura de Universidades Públicas del Mercosur, da Argentina, o Arquisur premia projetos de pesquisas e incentiva o desenvolvimento integral do setor educacional da região do Mercosul.

No evento, são realizadas palestras, mesas de debates e workshops de competição de projetos em equipes com membros de diversos países, fomentando a associatividade, trocas culturais, de experiências e o aprofundamento de relações internacionais.

Sobre o "Ciclo de Oficinas PDDU e eu com isso?"

O projeto é uma iniciativa de estudantes de diversos cursos de graduação e do ensino médio, de Salvador, com o objetivo de ampliar a participação da juventude no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU). A ação teve integrantes de diversas instituições e foi realizada como atividade acadêmica durante a greve docente de 2015, considerada a mais longa da história das instituições de ensino superior da Bahia.

Na época, foram elaboradas, com estudantes do ensino médio do Ifba, atividades de formação e oficinas, culminando na elaboração de quase 100 propostas para o PDDU, que foram entregues e discutidas com a equipe coordenadora do Plano Diretor.

"O projeto foi uma forma que utilizamos para que os estudantes participassem mais da vida acadêmica, durante o período da greve que durou cerca de cinco meses, e também aumentar a participação popular no PDDU, que estava sendo elaborado naquela época pela prefeitura", explicou Igor.

A atividade foi financiada pela Pró-Reitoria de Extensão da Ufba e teve o apoio da Coordenação de Construção Civil, do Departamento de Geografia do Ifba, do Instituto de Arquitetos do Brasil Departamento Bahia (IAB-Ba), do Sindicato dos Engenheiros da Bahia (Senge-Ba) e do grupo de pesquisa "Que Cidade é Essa".

