Estudantes aderem à mobilização em Salvador

Em Salvador, a ação contra o mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya foi marcada nesta sexta-feira, 19, pela união de esforços entre a comunidade escolar, Forças Armadas e gestores das áreas da Saúde e Educação.

Como parte da mobilização, os secretários estaduais Osvaldo Barreto (Educação) e Fábio Vilas-Boas (Saúde), acompanhados de representantes do Ministério da Educação - entre eles, o secretário nacional de Articulação com os Sistemas de Ensino do MEC, Binho Marques -, além de membros das Forças Armadas, participaram de ações no Colégio Helena Matheus, em São Cristóvão.

Alunos apresentaram um rap composto especialmente para a ocasião, alertando para o risco das doenças causadas pelo Aedes aegypti. Cerca de 1,4 mil estudantes dos ensinos fundamental e médio estão matriculados na unidade de ensino.

O representante do MEC observou que "a Bahia é o 3º estado com maior incidência de microcefalia. É uma situação grave. Esta ação depende, fundamentalmente, do apoio da população".

Aproximadamente, 835 mil estudantes estão matriculados na rede estadual de ensino. Para o secretário Osvaldo Barreto, o envolvimento de alunos e profissionais da educação é um importante reforço no combate ao mosquito: "Estes alunos podem formar uma grande mobilização junto às famílias, vizinhos e amigos. É uma forma efetiva de controle se os estudantes se conscientizarem do poder que têm de influenciar positivamente as famílias".

Coordenação

Na Bahia, as ações de combate ao mosquito são coordenadas pela Secretaria estadual da Saúde. O titular, Fábio Vilas-Boas, ressaltou que, no final de outubro, o governo criou o Centro de Operações de Emergência de Saúde. "O objetivo é centralizar as ações que envolvem diversas secretarias e órgãos do governo e da sociedade civil envolvidos no combate ao mosquito".

Segundo ele, foram programadas "estratégias que vão mobilizar o ensino fundamental I e II e a sociedade civil". Nesta sexta, foi distribuído material informativo da campanha #Zika Zero. Além do Exército, a Aeronáutica esteve no colégio com banda da Base Aérea de Salvador.

Para a professora Cláudia Ramos, a escola tem o dever de formar cidadãos que atendam às demandas sociais: "Se a sociedade está precisando de cidadãos que mantenham quintais limpos, fechem a caixa-d'água e tenham cuidado com um mosquito que ameaça a raça humana, a escola tem que participar ativamente".

