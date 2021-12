Estudante vítima de atropelamento por bandidos é enterrada

O corpo da estudante de química, Maria Emília do Nascimento Campos, de 34 anos, foi sepultado na tarde deste domingo, 7, no Cemitério Campo Santo. Emília, foi uma das vítimas dos bandidos em fuga que invadiram um ponto de ônibus e atropelaram três pessoas no Jardim de Alah, há um mês.

Nas redes sociais, familiares e amigos noticiaram a morte da estudante e falaram da saudade que a moça vai deixar.

"Milinha foi uma pessoa tão boa, que lutou pela vida com uma verdadeira guerreira pra poder passar esperança aos amigos e família. Neste tempo em que esteve hospitalizada ela teve o poder de agregar e unir pessoas. Ela lutou para poder se despedir de todos que mais amava e preparou a todos para a sua partida. Para nós, fica a dor da saudade e os agradecimentos a Deus por nos ter proporcionado o prazer de termos Milinha por esses anos", escreveu uma amiga.

O acidente



O acidente, que aconteceu no dia 6 de janeiro foi causado por bandidos que fugiam da polícia em um veículo. Eles haviam praticado diversos assaltos na região da Boca do Rio, quando acabaram invadindo um ponto de ônibus e atropelando três pessoas: Emília, Antônio de Carvalho Salomão, 51 anos, e Jairo Alves Fernandes, 39. Os dois não resistiram ao impacto da batida e morreram no local.

Até o momento ninguém foi preso. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

