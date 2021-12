Estudante universitário é agredido por seguranças da rodoviária de Salvador

O estudante universitário Vinícius Vieira foi agredido por seguranças na rodoviária de Salvador na madrugada desta quarta-feira, 17. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os momentos em que o estudante recebe tapas, murros e é puxado à força pelos funcionários.

Ao Portal A TARDE, Adevaldo Santos, gerente de operações da Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart), responsável pela segurança na rodoviária, informou que a empresa tomou conhecimento dos fatos na manhã desta quinta. "O RH já foi sinalizado e afastamos os colaboradores envolvidos na agressão. Estamos apurando mais detalhes, mas o vídeo por si só já mostra o ato. Nós repudiamos qualquer tipo de agressão e lamentamos o ocorrido", ressaltou.

Adevaldo também sinalizou que a empresa está tomando todas as providências cabíveis para resolver a situação.

Aluno da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), Vinícius foi agredido quando aguardava o ônibus para São Francisco do Conde, onde ele estuda. Nas imagens, o jovem mostra que é agredido por um segurança conhecido como Santos.

"Ele tentou pegar meu celular e está chamando outros seguranças, não sei o que eles querem fazer. Mas se me agredirem, irei fazer o procedimento normal, que é dar queixa", comenta o estudante. Logo em seguida, o segurança o empurra e tenta puxá-lo pelo braço. No primeiro momento, o jovem está em uma praça de alimentação, onde há outras pessoas presenciando o ocorrido.

O segurança bate nas costas de Vinícius e outro funcionário puxa os materiais que estão com ele. "O senhor está me agredindo, estou esperando o horário do meu ônibus", diz o estudante. Santos, então, o empurra e diz que não está agredindo ele.

Ao chegar próximo aos caixas eletrônicos do terminal, um terceiro homem aparece dizendo que "já tinha mandado ele sair". Esse homem dá murros no rosto de Vinícius.

Veja o vídeo:

Da Redação | Foto: Cidadão Repórter | Via WhatsApp Estudante universitário é agredido por seguranças da rodoviária de Salvador

