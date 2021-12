Estudante surta na Ufba e quebra janelas da universidade

Um estudante da Universidade Federal da Bahia (Ufba), que não teve a identidade revelada, entrou em estado de surto, revirou mesas e cadeiras e quebrou as janelas de uma sala do pavilhão de aulas V, localizado no bairro de Ondina, em Salvador. O episódio aconteceu por volta das 14h desta quinta-feira, 4, e durante a ação, o próprio jovem acabou se ferindo.

De acordo com informações da assessoria de comunicação da Ufba, o aluno possui problemas psicológicos e faz acompanhamento. Após o incidente, ele foi encaminhado ao serviço médico da universidade, e, segundo a instituição, já está com a família. A instituição não soube informar se as aulas seriam suspensas no local.

A confusão acabou espalhando o medo para outros estudantes. Em uma página de Facebook, uma pessoa chegou a afirmar que haveria um vigia esfaqueado. A universidade não confirmou essa informação.

