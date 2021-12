Estudante revela que matou a mãe durante um surto psicótico

O estudante de fisioterapia Felipe Sousa Silva, 27, revelou ter esfaqueado e decapitado a mãe, a investigadora da Polícia Civil Marizete Souza da Silva, 48, por volta das 23h30 desta segunda-feira, 24, na localidade de Porto Santo, em Itaparica.

O crime ocorreu no Condomínio Residencial Porto Santo, na casa onde ela morava com o marido, o pescador Mário Antônio Nunes Romero, 49, padastro do estudante.

Felipe usou uma peixeira, um martelo de obras e um machado de cozinha. Ao delegado de Itaparica, Lúcio Ubiracê, ele disse que matou a mãe durante surto psicótico.

"Ele disse que tomou um remédio, foi dormir e, às 22h, acordou com uma voz dizendo: 'vamos pegar ele, vamos matar'", narrou o delegado. Felipe tem problemas mentais e toma remédios controlados.



Ainda segundo Ubiracê, Felipe escondeu-se sob a cama da mãe, mas o padrasto viu e pediu que saísse. Assustado, ele pegou uma faca e saiu de casa. Marizete fechou a porta, o que teria revoltado Felipe. Ele abriu a janela com um golpe de karatê e esfaqueou a mãe várias vezes.

"Ele disse que, quando a mãe agonizava, pediu desculpas e ela o perdoou. Depois, tentou matar o padastro. Ainda pegou a cabeça da mãe e colocou numa cadeira na varanda", disse o delegado.

Muito nervoso, o pai de Felipe não falou à imprensa.

adblock ativo