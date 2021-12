Estudante registra queixa de racismo contra a Riachuelo

A estudante do curso de Produção Cultural pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), Ana Paula Bispo, de 30 anos, registrou uma queixa na 16ª Delegacia Territorial (DT), localizada na Pituba, acusando a loja Riachuelo do Shopping Iguatemi de racismo na tarde deste sábado, 8.

De acordo com Ana Paula, ela se dirigiu ao shopping para efetuar um pagamento na loja, quando foi surpreendida por um funcionário que afirmava que ela havia roubado um objeto. "Ele me perguntou se eu estava assustada. Antes que eu respondesse qualquer coisa, pois estava atônita, ele foi ordenando que retirasse o brinco da bolsa", relatou a estudante em sua página do Facebook.

Indignada com a acusação e o constrangimento, ela retirou todos os pertences da bolsa, e em seguida chamou os responsaveis pela loja. "Eu disse que não sairia sem as informações necessárias para prestar a queixa. Falei com supervisora, que se desculpou e disse que a tal funcionária que me acusou era temporária e estava no primeiro dia", publicou.

Após o registro na loja, Ana Paula foi até a administração do shopping para informar o acontecimento e em seguida prestou a queixa na 16ª DT.

"Senti hoje o verdadeiro peso do racismo, aquele que transforma negra, de cabelo crespo em ladra. Podem dizer que não há relação, mas enquanto eu não vir moças brancas com seus cabelos lisos relatarem fatos iguais não me convencerei", desabafou a estudante inconformada.

Mesmo com a incerteza de uma punição, Ana Paula espera que a justiça seja feita. "Me senti discriminada e tenho certeza que houve crime de difamação e constrangimento, fui exposta de maneira terrível e não posso me calar. Sou mulher, sou negra, sou pobre, sou estudante e trabalhadora, não admito ser tratada como criminosa", disse em nova postagem feita neste domingo, 9, em sua página no Facebook.

A equipe de reportagem de A TARDE tentou contato com a Loja Riachuelo e o Shopping Iguatemi, para esclarecimentos sobre o caso, mas não obteve sucesso.

