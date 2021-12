Estudante que diz ter sofrido racismo deve depor nesta 2ª

A cena de constrangimento é algo que não sai da cabeça de Ana Paula Bispo. Vítima de uma abordagem inadequada por funcionários da loja Riachuelo do Shopping Iguatemi, a estudante de Produção Cultural pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), deve retornar na próxima segunda-feira, 10, a 16ª Delegacia Territorial, acompanhada por um advogado, para o esclarecimento detalhado do caso.

Em conversa com a equipe do Portal A TARDE, a estudante relatou que nunca havia passado por um constrangimento público e afirmou que seguirá adiante com o processo. "Lembro da cena, das pessoas me olhando e da vergonha que senti passando pela primeira vez por uma situação de preconceito. Infelizmente, o fato ocorreu e não posso deixar impune, a troco de nada ", disse Ana Paula.

O agente da polícia que efetuou o registro da ocorrência, informou à estudante que para prosseguir com o caso ela precisará retornar para esclarecer detalhes. "Acredito que as pessoas pensam que não darei prosseguimento, mas acho importante, e mesmo sendo somente mais um número de processo, não devemos deixar passar em branco. Estou fazendo a minha parte", afirmou a estudante.

Independente do resultado do processo, a Ana Paula espera que sua atitude motive outras pessoas a romperem o silêncio. "Independente do retorno ser ou não favorável, é importante não se calar ao sofrer uma agressão ou injustiça. Nada paga a humilhação que senti. E tudo o que desejo é que isso deixe de existir: seja discriminação racial, seja social, de gênero ou sexualidade", concluiu a estudante.

adblock ativo