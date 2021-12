Após passar a noite de segunda-feira, 26, detido no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, no bairro da Pituba, o estudante de engenharia mecânica Rodrigo Valentim, 22 anos, foi transferido para a carceragem da Polícia Interestadual (Polinter), nos Barris.



Filho da prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim, ele é suspeito de ter atropelado e matado, no último domingo, 25, na avenida Paulo VI, também na Pituba, a idosa Cleionice Barreto de Sousa, 67 anos.



Conforme a banca de advogados do jovem, os representantes Sebastian Albuquerque e Marcelo Marambaia entraram, ontem à noite, com o pedido de relaxamento da prisão do estudante.



Prisão



Policiais do Grupo de Apreensão e Captura do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (Grac/DHPP) localizaram Rodrigo na tarde da última segunda-feira, em casa, no bairro Pituba, há 300 metros do local do crime.



Populares informaram, pelo Disque Denúncia, a placa do Hyundai i30 preto conduzido pelo estudante que fugiu sem prestar socorro à vítima. Ele foi autuado em flagrante por homicídio qualificado.

Andrezza Moura Estudante que atropelou idosa na Pituba vai para a Polinter

