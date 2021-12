Estudante que atropelou gari presta depoimento à polícia

A estudante de medicina Samya Rodrigues Cordeiro dos Santos compareceu à 16ª Delegacia de Polícia (16ª DP/Pituba) na manhã desta segunda-feira, 20, para prestar depoimento. Ela atropelou o gari Raimundo de Sousa, de 37 anos, que teve a perna esquerda amputada.

O acidente aconteceu na última quinta-feira, 16, por volta de 5h30, na rua Carmen Miranda, na Pituba. De acordo com o delegado Nilton Tormes, responsável pelo caso, Samya não omitiu socorro à vítima.

Durante o depoimento, Samya disse que aguardou o trabalho do caminhão de lixo por cerca de 10 minutos. Já no final da ladeira, o motorista do caminhão arrancou e, por isso ela imaginou que ele estivesse concluído a coleta, seguindo-o na mesma velocidade. Entretanto, ainda de acordo com a versão de Samya, o veículo parou de repente e o gari desceu para pegar um saco de lixo que havia restado no local. Em vez de frear o carro, ela acabou acionando a embreagem e não conseguiu parar a tempo, atingindo a perna de Raimundo.

"Esta é a versão dela, mas vamos aguardar os laudos periciais e ainda recolher o depoimento de outras seis pessoas, para tentar chegar ao que aconteceu de fato", explicou Tormes.

Em relação à pulseira de um camarote que a estudante estaria utilizando, o delegado afirma que ela confirmou que estava em uma festa com a irmã e uma amiga, mas que consumiu apenas água e energético.

"caso seja comprovado que ela havia consumido bebida alcóolica, será responsabilizada por conduzir o veículo após beber. Caso contrário, vai responder por lesão corporal de natureza grave", complementa o delegado.

Não foi possível identificar o consumo de bebida alcóolica, pois após a estudante prestar os primeiros socorros a Raimundo, informou à equipe do Samu que estava passando mal e saiu do local.

