Estudante que acusa loja de racismo depõe quarta

O depoimento de Ana Paula Bispo, estudante de Produção Cultural pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) que acusa funcionários da loja Riachuelo do Iguatemi de racismo, vai acontecer nesta quarta-feira, 12. Ela foi à 16ª Delegacia, na Pituba, nesta segunda-feira, 10, acompanhada do advogado Alisson Menezes.

A estudante confirmou a abordagem constrangedora na loja. Ana Paula se sentiu ofendida por ter sido abordada por um segurança negro e acusada por uma funcionária "de pele branca".

A jovem informou que à administração da loja, em São Paulo, entrou em contato com ela nesta segunda. "Eles me ligaram para saber a minha versão, mas como já estava a caminho da delegacia pedi para eles me ligarem depois".

O advogado informou que não é a primeira vez que pega um caso de racismo contra a Riachuelo. "O procedimento é fazer o levantamento das provas, na esfera criminal e administrativa - via Procon - e posteriormente uma ação cível, para que possa ser reparado todo esse constrangimento à minha cliente".

