Estudante encontrado morto será sepultado neste domingo

Será sepultado neste domingo, 14, às 10h, no Cemitério Campo Santo, o estudante de Produção Cultural da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Itamar Ferreira Souza, de 25 anos, encontrado morto na manhã deste sábado, 13, no Campo Grande. De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o corpo de Itamar foi encontrado próximo a uma fonte na praça do bairro.

A Polícia vai utilizar as imagens registradas pelas câmeras de segurança da região para tentar identificar os autores do crime. O jovem estava com a bermuda na altura dos joelhos, de acordo com informações do 18º Batalhão de Polícia Militar. O pai dele, Manoel Souza, acredita que o filho foi vítima de latrocínio (roubo seguido de homicídio). "Esses marginais que não querem trabalhar tiram a vida de pessoas que são o futuro do país. Meu filho tinha todo um futuro pela frente. É uma dor que não tem limite", desabafou em entrevista para uma emissora de televisão.

Segundo a família, Itamar carregava uma mochila com tablet, celular e outros pertences, que não foram encontrados, e ligou por volta de 22 horas desta sexta para informar que estava em um bar com amigos. A família, que mora no bairro do IAPI, fez o reconhecimento do corpo do rapaz horas após o registro da ocorrência.

Em seu perfil no Twitter, o jovem, que é homossexual, lutava contra a homofobia. O corpo de Itamar foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Repercussão - Professores da Faculdade de Comunicação da Ufba (Facom) lamentaram a morte do jovem através das redes sociais. "Hoje, foi encontrado morto um aluno da Facom, na Praça do Campo Grande. Itamar Souza, um menino inteligente, doce. Possivelmente, mais uma vítima do ódio aos homossexuais", disse o professor Wilson Gomes em seu perfil no Facebook.

"Quantos amigos, filhos, irmãos precisamos ainda perder para a brutalidade antes que qualquer voz, qualquer ato de ódio aos homossexuais seja considerada intolerável e incompatível com os nossos valores? Triste.", completou Wilson Gomes.

"Seria outro tipo de "limpeza" no Campo Grande?", questionou outro docente, Sílvio César Tudela.

"Ele era uma pessoa super divertida, contagiava todos no trabalho. Que infelicidade multiplicada tenho ao tomar ciência desse crime. Mais uma morte, possivelmente, causada pela intolerância", revelou o jornalista Allysson Viana, que era editor da Agenda Arte Cultura da UFBA, da qual Itamar trabalhou como estagiário.

De acordo com o jornalista, o estudante havia acabado de voltar de um intercâmbio nos EUA e era uma pessoa bem tranquila. "Sempre que eu sabia de crimes contra gays, não achava que iria atingir alguém próximo a mim", lamentou.

Já o nova-iorquino Tony Jones, que conhecia Itamar por conta do intercâmbio do estudante nos EUA, postou uma foto em seu perfil no Facebook em que os dois aparecem juntos. Em seguida, publicou uma montagem de imagens com momentos de Itamar durante o intercâmbio.

A estudante da Ufba Juliana Rocha expressou revolta ao falar sobre a morte do amigo. "Tanta violência, tantos crimes banais, tantas vidas estupidamente interrompidas. É a impunidade do Brasil apadrinhando a violência. Um menino, de bem com a vida, cheio de planos. Ha duas semanas encontrei ele na estrada de São Lázaro, ele me dizendo que iria fazer a colação de grau só por causa dos pais, em especial a mãe, mas depois nós iríamos sair para comemorar. Eu tô arrasada, chocada, com medo...", postou a estudante em seu perfil no Facebook. Itamar iria se formar em setembro deste ano.

