Estudante é suspeito de chantagear ex com fotos íntimas

Um estudante de Direito de 24 anos foi preso por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Periperi), nesta terça-feira, 14, sob suspeita de chantagear a ex-namorada, de 19 anos. Segundo a polícia, o Elber Gama Lima exigiu dinheiro da mulher para que ele não publicasse fotos íntimas dela na internet.

O rapaz foi preso no Largo da Madragoa, no bairro da Ribeira, em Salvador. Segundo a polícia ele estava indo receber uma quantia no valor de R$ 200 da vítima, que trabalha como promotora de eventos. A polícia informou que a jovem foi ameaçada várias vezes por telefone e e-mail, além de chega dar R$ 50 ao rapaz. No entanto, ele queria mais R$ 200. O dinheiro deveria ser entregue nesta terça.

Conforme a polícia, eles se conheceram por meio de uma rede social, em agosto, mas terminaram o relacionamento em janeiro. O rapaz também teria exigido que a ex fizesse sexo com um colega dele. A moça denunciou as ameaças na Delegacia da Mulher, em Periperi, antes de pagar o valor solicitado pelo ex-namorado.

Autuado em flagrante por extorsão e ameaça, o estudante permanecerá custodiado na carceragem da Delegacia da Mulher, onde ficará à disposição da Justiça.

