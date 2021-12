Estudante é preso ao fazer delivery de droga em Pirajá

Felipe Brito de Santana, de 25 anos, foi preso em flagrante por uma equipe do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) na segunda-feira, 24, quando entregava 100g de maconha, com o carro da avó, no bairro de Pirajá, em Salvador.

De acordo com a polícia, o suspeito afirmou ser apenas um usuário, porém, possuía uma balança de precisão em casa.

Felipe será encaminhado à audiência de custódia. A droga foi levada para períci no Departamento de Polícia Técnica (DPT)

adblock ativo