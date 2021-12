Estudante é esfaqueado por colega de 15 anos no colégio

Um estudante de 17 anos foi esfaqueado por um colega na manhã desta sexta-feira, 26, por volta de 8h, dentro do Colégio Estadual Conselheiro Vicente Pacheco de Oliveira, no bairro Dom Avelar.

O acusado de cometer a agressão é um adolescente de 15 anos, que desferiu um golpe de faca no tórax da vítima. O jovem foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Geral do Estado (HGE). A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) ainda não possui informações sobre seu estado de saúde.

Já o agressor foi encaminhado para a delegacia por policiais militares em uma viatura da Ronda Escolar.

