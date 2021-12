Estudante é esfaqueada em assalto na praça da Piedade

O roubo e a agressão contra a estudante universitária Evila Tamires Nunes dos Santos, 25 anos, ocorridos na praça da Piedade, na noite de quinta-feira, 15, preocupam quem passa pelo local.

Além de ter os pertences roubados por três bandidos, a jovem foi ferida com uma facada nas costas. "Aqui a gente não pode nem atender ao celular, porque corre o risco de ser vítima dos marginais. Eles agem em bonde, em grupos de três a quatro", comentava ontem a vendedora ambulante Ana Maria, de 45 anos.

Segundo informações da 1ª DT (Barris), por volta das 8h15 da noite, três bandidos armados com facas se aproximaram de Evila e da amiga que acompanhava, de prenome Rosana. Os três homens mandaram que as mulheres entregassem as bolsas.

Rosana ainda conseguiu se afastar, mas Evila, que foi agarrada pelo pescoço por um dos bandidos, teve que jogar a sacola no chão. Um dos marginais a derrubou e o comparsa deu a facada nas costas da estudante, em seguida o trio fugiu.

Rosana colocou a amiga em um táxi e a levou ao 5º Centro de Saúde. Depois, a vítima foi transferida para o Hospital Geral do Estado, onde está internada. Conforme a Secretaria da Saúde, a situação da paciente é estável.

Queixa

Em nota, a PM informou que dois policiais a pé ficam das 7h da manhã às 7h da noite na praça da Piedade e outra dupla próximo ao Center Lapa. Viaturas fariam rondas durante 24 horas. Mas comerciantes reclamam da retirada do local de uma base móvel da PM.

