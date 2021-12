Estudante é baleado próximo a escola no Largo da Soledade

Um estudante foi baleado no final da manhã desta terça-feira, 27, no Largo da Soledade, em Salvador.

De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, o menino é aluno do Colégio Estadual Carneiro Ribeiro Filho. O fato teria acontecido fora das dependências da unidade escolar.

Em nota, a Polícia Militar (PM) informou que a vítima foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A Polícia Civil não tem informações sobre o caso. Ainda não se sabe a motivação e a autoria do crime.

