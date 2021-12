Estudante é baleado na porta da escola em Marechal Rondon

Uma briga com um colega de escola, há uma semana, foi o que motivou a ação contra o estudante Jeferson de Jesus Gonzaga, 20 anos, na noite da quarta-feira, 27, em Marechal Rondon, segundo revelou um familiar.

O jovem foi baleado diversas vezes, por volta das 7h30, quando seguia para a Escola Estadual Professor Germano Machado Neto, na Rua Vicente Celestino, junto a uma amiga.

Até a noite de ontem, Jeferson permanecia internado em estado grave no Hospital do Subúrbio (HS). "Os médicos disseram que o cérebro dele está parado, mas, que o corpo está funcionando. Os médicos não atestaram nada. Estamos confiantes, Deus está no controle", desabafou um parente do rapaz, sob anonimato.

Conforme ele, durante o percurso até a escola, Jeferson viu o colega, com o qual havia discutido, parado em um ponto de ônibus. Metros depois, ele foi supreendido por um homem que o aguardava atrás de um poste de energia elétrica. O familiar não soube informar o motivo da desavença.

Rivalidade do tráfico

Segundo uma testemunha, Jeferson foi baleado por um traficante da localidade Inferninho identificado como Lucas, o Big. Contudo, ela não soube informar a motivação. Outra versão dá conta de que o crime foi motivado pela disputa por pontos de tráficos de drogas entre criminosos da Rua 20 de Agosto e Inferninho.

E que, embora Jeferson não tenha envolvimento com o crime, foi baleado por frequentar a Rua 20, onde tem amigos e parentes. Jeferson mora numa via entre as duas localidades.

