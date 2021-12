Estudante é baleado na Escola Politécnica da Ufba

O aluno do 1º semestre de ciências sociais da Universidade Federal da Bahia (Ufba) Daniel Sodré Nenicio Balthazar da Silveira, 28, foi baleado no ombro direito por um segurança terceirizado que presta serviço à instituição. Identificado como Reinaldo Conceição, ele é funcionário da empresa MAP e fugiu.

Segundo a assessoria da Ufba, o estudante foi atingido, na manhã desta quinta-feira, 11, no Campus de Ondina, após pichar uma parede com a frase: "Deus =Você + Universo".

Ainda conforme a assessoria, o segurança alegou que, ao ver a parede pichada, foi atrás de Daniel, pediu que ele parasse e não foi atendido. Então, teria dado um tiro para cima e, ao abaixar a mão, a arma disparou e acertou o rapaz.

Estado estável

Daniel foi atingido quando subia a escadaria que liga os espaços de aulas de Ondina à Escola Politécnica, na Federação. Ele foi socorrido por outros seguranças e levado ao Hospital Geral do Estado. Até o início da noite, esperava para fazer um raio-x, mas o estado de saúde dele é estável.

"Ele [Daniel] disse que foi advertido, mas não ouviu porque estava usando fone, mas que, depois, ouviu um disparo. O importante é que ele está bem, não corre nenhum risco", diz o vice-reitor, Paulo Miguez, garantindo que a Ufba tomará as medidas cabíveis.

Conforme a pró-reitora, Cássia Maciel, a segurança da Ufba é patrimonial, não sendo permitido o uso de armas de fogo. Mas ela não soube informar se alguma cláusula no contrato permite que seguranças trabalhem armados em alguns locais do campus: "O delegado da Polícia Federal já está investigando".

"Nossa primeira preocupação é a situação do estudante. Depois, a do autor. Ainda não definimos o que vamos fazer", disse o coordenador do Diretório Central de Estudantes (DCE-Ufba), Yuri Brito.

adblock ativo