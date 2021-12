Estudante é baleado dentro de colégio em Brotas

O adolescente de 17 anos baleado na perna esquerda na manhã desta segunda-feira, 10, em um dos corredores do Colégio Estadual Góes Calmon, em Brotas, teve alta médica do Hospital Geral do Estado (HGE), à tarde, e prestou esclarecimentos à delegada Meire Ângela Gama, da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Derca).

A delegada foi procurada pela reportagem, mas ela não deu informações sobre o depoimento do garoto, que foi ouvido na companhia do pai, o agente de portaria Elmo Boaventura, 53.

Boaventura disse que o filho relatou que estava no corredor, próximo à sala de aula, quando ouviu um barulho e, ao retornar para sala, foi informado por um colega que havia sido ferido na perna e estava sangrando.

"Ele estava no intervalo conversando com colegas. Disse que não percebeu quando foi ferido, nem viu quem atirou", contou. Foi ele quem levou o filho ao HGE, após receber uma ligação da diretora da unidade escolar e ser informado sobre o ocorrido. Quando ele chegou ao colégio, o adolescente já o aguardava na entrada da escola.

Tiro acidental

"Fiquei sabendo que a arma estava na cintura e que disparou. Não sei para que ele trouxe a arma", falou um aluno do 1º ano vespertino. Ontem à tarde, muitos alunos compareceram ao colégio.

"As aulas estão normais. Só alguns professores que ficaram assustados e não vieram. Na minha sala mesmo, faltaram dois", informou outro estudante. Em nota, enviada pela Secretaria de Educação, a diretora do colégio disse ter acionado a Ronda Escolar assim que soube do fato e que está colaborando com as investigações.

Analise inicial das imagens

De acordo com Elmo Boaventura, a diretora do Góes Calmon afirmou que policiais militares [26ª CIPM/ Brotas] e ela analisaram as imagens das câmeras de segurança do colégio e não viram nenhum aluno com bomba ou arma. "Ela disse que os PMs foram lá e não viram nada", completou o pai da vítima.

A diretora, funcionários e alunos deverão ser intimados pela delegada para depor na Derca. Até o fechamento desta edição, a reportagem não conseguiu confirmar se o atirador era aluno da escola e como ele conseguiu entrar na unidade armado sem que ninguém percebesse.

