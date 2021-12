Estudante é assassinado por cunhado em Mussurunga

"Se ele me deu R$ 3 mil para matar o padrastro, por que não pagaria a outra pessoa para me matar?", questionou Carlos Henrique Lima Machado, 21 anos, ao tentar justificar o motivo de ser suspeito de ter matado a facadas o cunhado, o estudante de matemática da Ufba Valdomiro de Lima Santos Filho, 21, na noite do sábado, 6, na Rua Recanto Bela Vista, no Setor 1, em Mussurunga.

Ele agiu com o irmão, Alexandre Lima Jordão da Silva, 18, segundo a polícia. A dupla foi presa domingo, 7, em casa, em Mirantes de Periperi, Subúrbio Ferroviário, e conduzida ao Departamento de Homicídios, onde confessou o crime.

Carlos afirmou que estava sendo ameaçado pelo cunhado desde que se recusou a executar o marido da mãe dele, um senhor de prenome Jorge. Ele relatou que o estudante não tinha um bom relacionamento com o padrastro e, por conta disso, queria que ele fosse assassinado.

Conforme a delegada Mariana Ouais, titular da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/ Atlântico) do DHPP, esta versão apresentada pelos suspeitos não convence. "A gente duvida muito. Mas não podemos especular, vamos continuar investigando", afirmou a delegada.

Até a tarde desta segunda-feira, 8, mais de 10 pessoas, entre familiares e vizinhos da vítima, tinham sido ouvidos na delegacia.

Hostilizada no enterro

A versão de que Valdomiro encomendou a morte do padastro foi contada pela irmã dele, Fernanda de Lima Santos, 18, em uma entrevista. O fato revoltou parentes e amigos, que a hostilizaram durante o sepultamento do rapaz, na manhã desta segunda, no Cemitério Bosque da Paz, na Estrada Velha do Aeroporto.

Eles acreditavam ter sido ela quem facilitou a entrada do namorado na casa do irmão, uma vez que apenas Valdomiro e ela tinham a chave do imóvel. A jovem precisou sair às presas do local, pois foi perseguida, xingada e chamada de 'assassina' por alguns presentes.

Revolta com versão

"É tudo mentira. Isso aí foi o depoimento de Carlos Henrique na delegacia. Fernanda acoberta tudo o que ele fala", afirmou o guarda municipal Geovane Rodrigues Nascimento, 30, primo de Valdomiro. "Envolvimento com o assassinato a gente não acha que ela tenha, mas chegar ao ponto de falar isso", completou ele.

Um homem de prenome Raimundo, irmão do padastro dos irmãos, agiu em defensa de Fernanda e também foi hostilizado. Raimundo despertou a ira dos presentes ao insinuar que Valdomiro poderia encomendar a morte dele.

Parentes e amigos de Valdomiro acreditam que Carlos Henrique foi à casa do estudante com a intenção de roubá-lo. "Valdomiro pretendia ir ao show de Pablo, mas desistiu. O cunhado achou que ele não estava em casa e foi até lá para roubar", afirmou Geovane. Segundo ele, há 15 dias, sumiram R$ 1,6 mil da casa de Valdomiro, quando apenas ele, Fernanda e Carlos Henrique estavam no imóvel.

