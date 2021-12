Estudante desaparece nas águas de Praia do Flamengo

O estudante Jonathan Queiroz, de 17 anos, que morava no bairro de Itapuã, desapareceu nas águas de Praia do Flamengo, na tarde deste domingo, 21, em Salvador. Testemunhas afirmaram que no local não havia agentes da Salvamar e nem equipamentos de primeiros-socorros, mas o coordenador da Salvamar João Luís Moraes negou a informação e garantiu que há um posto de salva-vidas a cerca de 40 metros. Segundo ele, um agente chegou no local nos primeiros minutos do afogamento.



O caso aconteceu por volta das 11h, mas a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom) diz que o Corpo de Bombeiros só recebeu chamado por volta das 14h. O Flamengo é considerado pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) como uma das zonas mais perigosos da Orla da capital baiana.



Até as 17h, o corpo do adolescente ainda não havia sido encontrado, de acordo com a Salvamar. A polícia explica que quatro bombeiros mergulham e fazem buscas com Jet-skis e barcos. Entretanto, a forte correnteza e a grande quantidade de pedras atrapalham o trabalho. "A maré está mexida por causa da mudança de clima. Com isso, possivelmente, o corpo dele esteja preso entre as pedras e só apareça amanhã pela manhã, boiando", acredita o coordenador da Salvamar, João Luís Moraes.



O jornalista Carlos Alberto Reis estava no local no momento do acidente e relatou ao A TARDE que os banhistas ficaram em pânico. "Ao ouvir os gritos, corri até o carro, na tentativa de buscar uma corda, alguma coisa que pudesse atirar para o rapaz que se debatia. Percebi que seria inútil, e corri à procura de um salva vidas, com uma prancha, que fui encontrar a cerca de mil metros do local onde o rapaz se afogava. Encontrei um salva vidas com uma prancha, mas chegamos tarde demais. Jonathan já havia desaparecido no mar", lembra Reis.

O jornalista ainda relata que falta mais atenção por parte da Salvamar quanto aos banhistas: "no local, nenhum aviso, nenhuma placa de advertência. Apenas uma velha e rota bandeira vermelha desbotada indicando "Perigo" de forma displicente e colocada em local inadequado. Lá, segundo ouvi depois dos salva vidas, deveria haver um posto, uma tenda, equipamentos para salvatagem. Não havia nada".



Mas, para o coordenador da Salvamar João Luís Moraes houve negligência por parte do adolescente. "Infelizmente as pessoas têm a cultura de ver a bandeira vermelha indicando zona de perigo, mas ainda assim elas preferem se arriscar", diz. O coordenador explica que ele administra um grupo com 116 salva-vidas, responsáveis pelas praias que ficam entre Jardim de Alah e Ipitanga. "O contingente dá para atender a demanda da população", afirma Moraes.

