Estudante denuncia assalto em banheiro de shopping

Uma estudante universitária de 23 anos denuncia que foi assaltada por uma mulher armada com uma faca, na sede do Salvador Norte Shopping, no bairro de São Cristóvão, na tarde da última quarta-feira, 6. Segundo a vítima, Janaína Marques, o assalto ocorreu em um dos banheiros do empreendimento, localizado no segundo piso, por volta das 15 horas.

A vítima conta que estava em uma das cabines do banheiro, quando na saída foi abordada por uma mulher bem vestida, com aparência em torno dos 35 anos de idade. Durante a abordagem, conta Janaína, a mulher tirou uma faca que estava debaixo da blusa e lhe pediu a entrega de todos os pertences. " Fiquei nervosa e acabei entregando meu celular (Galaxy SIII)", conta a jovem.

Segundo Janaína, duas pessoas estavam no banheiro no momento da abordagem. Entretanto, como as pias ficam um pouco distantes das cabines, elas acabaram não presenciando a ação. "Eles só perceberam que algo tinha ocorrido quando saí da área da cabine assustada. Corremos para corredor, mas não conseguimos mais ver a mulher", detalha Janaína.

Segurança - Ao procurar os profissionais da segurança do empreendimento, por cerca de 30 minutos, Janaína conta que foi tratada com descaso. "Fui levada para uma área ao lado do SAC, que parecia um depósito, onde me perguntaram o que havia ocorrido. Contei que não lembrava a fisionomia da mulher, nem como ela estava vestida, mas que poderíamos averiguar isso pelas câmeras", relata.

Para a vítima, um dos chefes de segurança teria dito que o acesso às imagens das câmeras só seria possível após o registro de um boletim policial. Por meio do Boletim de Ocorrência (B.O), a delegacia entraria em contato com o shopping pedindo esclarecimentos. "Não me ofereceram nem um copo de água, quanto mais um posicionamento que pudesse me dar alguma segurança", reclama.

Janaína conta que fez o registro da ocorrência, na sede da 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã), e retornou ao shopping no dia seguinte. Atendida por um outro integrante da chefia de segurança, o profissional teria relatado que o procedimento do colega no dia anterior foi incorreto, já que a denúncia deveria ter sido registrada em um boletim interno, antes do registro policial. "Então, fiz o boletim interno. Até hoje (sábado, 9), não tenho um posicionamento concreto do shopping. Não tenho garantia de nada", indigna-se.

Por esse motivo, Janaína diz que moverá uma ação judicial contra o estabelecimento.

Shopping - Em nota enviada à imprensa, o Shopping Salvador Norte informou que checou as imagens do estabelecimento , mas que não teria encontrado nenhuma movimentação suspeita no local do suposto assalto. Procurada pela reportagem de A TARDE, na tarde de sábado e neste domingo, a assessoria do estabelecimento não foi encontrada para comentar a denúncia de descaso contra a equipe de segurança do empreendimento.

