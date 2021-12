Estudante de Narandiba conquista título de Garota BCS 2018

A noite desta quarta-feira, 28, foi marcada por muita emoção durante a decisão do concurso Garota BCS (Base Comunitária de Segurança). A vencedora foi a estudante Thaila Souza, 19 anos, que integra o projeto de dança e teatro de Narandiba.

Ela conquistou os votos dos jurados ao se sair melhor em quesitos como elegância, simpatia, fotogenia, desembaraço em público e atitude. No total, 18 meninas de todo o estado mostraram "o que a Bahia tem" na disputa que ocorreu no Sol Bahia Hotel, em Patamares, e contou com pelo menos 300 pessoas presentes na plateia.

Thaila descreveu o sentimento de ter ganhado e agora ser representante das Bases Comunitárias. "Eu estou muito emocionada e muito feliz, eu sempre acreditei, porque meus amigos sempre me apoiaram e acreditaram em mim. É muito importante representar agora todo o estado e meu povo de Narandiba", declarou ela, emocionada.

A vencedora ainda destacou o incentivo dos policiais da BCS: "Estava muito confiante por causa dos policiais da base, que me incentivaram a todo tempo. Isso fez toda diferença".

Segunda e terceira colocadas

A estudante Leideane Oliveira, 21 anos, representando Base Comunitária de Itinga, ficou em segundo lugar na disputa, seguida pela estudante Tainan Porfiro, 20 anos, de Fazenda Coutos, no Subúrbio Ferroviário.

A capitã Maria Oliveira, chefe do Departamento de Polícia Comunitária e Direitos Humanos (DPCDH) e organizadora do Garota BCS, falou com orgulho do trabalho executado no estado. "Quando elas vão longe é um orgulho, assim como a Bruna que hoje está modelando na Europa. É a resposta de todo um trabalho voltado para as comunidades, de gerar oportunidades", afirmou ela, com emoção.

Thaila (centro) com a segunda e terceira colocadas no concurso de beleza

O Comandante-geral da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), coronel Anselmo Brandão, declarou que o concurso atua como uma forma de empoderamento para as jovens das comunidades: "Isso [participar do concurso] para elas é importante tanto na comunidade, quanto como pessoa, pois resgata a autoestima pela oportunidade que elas têm de ser incluídas no mundo difícil, que é o da moda".

O capitão Bruno Ramos, porta-voz da corporação, ressaltou que o título de Thaila representa toda comunidade de Narandiba. "Quem ganha hoje não é só Thaila, mas todas as pessoas da comunidade de Narandiba, onde nós diariamente interagimos e damos nossa contribuição para tornar aquele ambiente um lugar melhor, de convivência mais harmoniosa. O trabalho da polícia é justamente esse", disse.

O primeiro lugar no concurso foi premiado com a assinatura de contrato com uma agência de modelo e um notebook, o segundo com um tablet e o terceiro com um smartphone.

*Sob a supervisão da jornalista Aina Soledad

