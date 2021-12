Estudante de medicina conduzia veículo que atropelou gari

A estudante de medicina Samya Rodrigues Cordeiro dos Santos conduzia o veículo que atropelou o gari Raimundo de Sousa, 37, por volta das 5h30 de quinta-feira, 16, na rua Carmen Miranda, na Pituba. A informação foi recebida, na tarde desta sexta, 17, pelo titular da 16ª DT (Pituba), delegado Nilton Tormes.

"O advogado dela me ligou e confirmou (que a dona do carro era a condutora na hora do acidente). Ela é de Irecê. Ele vai agendar comigo e, com certeza, apresenta a cliente na próxima semana", afirmou.

Raimundo foi atingido pelo carro da estudante e imprensado duas vezes contra o caminhão de lixo. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE) e precisou amputar a perna esquerda.

O acidente poderia ter sido pior se o gari Paulo Roberto de Jesus Nascimento, que trabalhava com Raimundo naquela manhã, não tivesse puxado o colega de trabalho. "Raimundo foi imprensado duas vezes. Antes da segunda, Paulo o puxou, evitando que fosse atingido na cabeça. Paulo, o nosso herói", diz Tormes.

Socorro

"Não há de se falar em omissão de socorro. A versão dos próprios garis dá conta de que a condutora do veículo não saiu do local, aguardou o Samu e iniciou o atendimento à vítima com a equipe médica", afirmou o delegado.

Segundo ele, Samya desceu do carro desesperada, mas logo tentou acalmar Raimundo. "Quando a equipe do Samu chegou, ela se identificou como estudante de medicina, calçou as luvas e iniciou o atendimento. Ela só saiu do local porque passou mal", disse.

A estudante foi levada por um homem que chegou em outro veículo. Como ela passou mal, não foi feito exame para verificar se havia bebido.

O Polo branco (placa NYZ- -5458) seguia atrás do caminhão de lixo. Segundo a polícia, Raimundo estava de costas e pegava o lixo para pôr no caminhão quando foi atingido. O carro foi para trás, voltou e o atingiu novamente. Após o acidente, Samya retirou uma pulseira do camarote Glamour, de um show do Parangolé.

adblock ativo