Estudante de Itinga é a mais bela das BCS

A estudante Luana Souza, de 17 anos, representante da comunidade de Itinga, foi a grande vencedora da 4ª edição do concurso Garota Base Comunitária de Segurança (BCS), realizado na quarta-feira, 23, no Hotel São Salvador, bairro do Stiep.

Além de ganhar um book fotográfico, a jovem foi premiada com um curso profissionalizante e agora vive a expectativa de seguir carreira de modelo.

“Sempre sonhei ser modelo. Sair vencedora representa uma conquista enorme para mim. Estou ansiosa pelo que virá a partir de agora. Sinto que esse momento vai abrir portas”, disse.

Representante de Itinga vence concurso Garota BCS 2016.https://t.co/LTrePnZ8iQ Foto: Mateus Pereira/GOVBA pic.twitter.com/4S7XnFgbNw — PM da Bahia (@pmdabahia) 24 de novembro de 2016

adblock ativo