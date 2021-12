Estudante de fisioterapia é presa com dinheiro e drogas

Apontada pela polícia com envolvimento no tráfico de drogas, a estudante de fisioterapia Marília Batista Matos, de 28 anos, conhecida como a "Rainha de Copas", foi presa nesta terça-feira, 15, no bairro do Vale das Pedrinhas, em Salvador. Ela foi flagrada por policiais da 40ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Amaralina) com cocaína, crack, maconha e R$ 313 em dinheiro, na localidade denominada rua do Gás.

Marília, que está com a matrícula trancada em uma faculdade da capital baiana, foi denunciada por vender drogas próximo à sua residência, no mesmo bairro onde foi detida. Os policiais foram até o local e flagraram ela com uma pequena quantidade. Ao investigar a casa, encontraram a maior parte da apreensão.

Em depoimento ao delegado Luís Cláudio Albuquerque de Assis, da 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina), Marília disse que teve de trancar a faculdade para poder se sustentar e vender drogas foi a opção, mas garantiu que jamais levou o material à instituição.

Ela afirmou estar ligada a uma quadrilha que atua no Nordeste de Amaralina e vendia a droga apenas na rua e em sua casa, onde foi encontrado um caderno contendo toda a contabilidade do seu negócio. Marília será encaminhada à audiência de custódia.

