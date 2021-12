Estudante de engenharia é morto durante assalto no Matatu de Brotas

A demora para entregar o celular durante um assalto pode ter custado a vida do estudante de engenharia Diego Ferreira dos Santos (foto abaixo), 28 anos, morto nesta sexta-feira, 3, na rua dos Bandeirantes, no Matatu de Brotas. O rapaz estava no ponto de ônibus quando foi abordado por dois homens em uma moto, que atiraram em Diego.

"Tudo indica que foi latrocínio (roubo seguido de morte). Ele estava no ponto e demorou para entregar o celular", disse a delegada Maria Dail, titular da 6ª DT, em Brotas.

De acordo com a polícia, antes de matar Diego, os suspeitos já tinham realizados outros roubos nas imediações do Banco do Brasil de Brotas. Eles deixavam o local quando avistaram a vítima no ponto de ônibus, fizeram a volta e abordaram Diego.

Após o crime, os suspeitos fugiram sem levar o celular da vítima.

Casamento

A amiga do estudante Sheila Passinho, que esteve no local do crime, disse que Diego estava noivo e planejava o casamento. "Ele era uma pessoa maravilhosa, um menino estudioso e trabalhador. Estava noivo e ia casar", lamentou.

De acordo com ela, Diego era filho único e morava com a mãe e a avó.

